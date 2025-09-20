Café Histoire(s) Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac et archives municipales Carmaux

Café Histoire(s) Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac et archives municipales Carmaux samedi 20 septembre 2025.

Café Histoire(s) Samedi 20 septembre, 10h30 Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac et archives municipales Tarn

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Rejoignez-nous pour un moment de partage et de découverte autour de l’histoire et du patrimoine de notre territoire.

Un temps d’échange avec les bénévoles de l’association de restauration et sauvegarde du Patrimoine du Carmausin autour de la restauration de la maquette de la piscine d’été du Candou à Carmaux.

Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac et archives municipales 24 avenue Bouloc Torcatis, 81400 Carmaux Carmaux 81400 Les Crémades Tarn Occitanie 05 63 76 85 85 http://www.carmaux.fr Cette ancienne clinique, construite à partir de 1882 par la Société des Mines de Carmaux, avait pour vocation d’accueillir les blessés de la mine. L’ensemble architectural se compose de plusieurs bâtiments érigés successivement, et son style imite celui d’un château classique. Après avoir été désaffectée par l’administration des houillères en 1983, la clinique a été vendue à la commune en 1988. Parking à l’arrière du bâtiment rue de l’écluse. Accès handicapé.

© Archives municipales de Carmaux