Café historique Les Nabatéens Châteauroux
Café historique Les Nabatéens Châteauroux mercredi 10 décembre 2025.
Café historique Les Nabatéens
131 Rue Grande Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-10
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Pour ce dernier rendez-vous de l’année, nous vous invitons à un voyage fascinant au cœur des civilisations nabatéenne !
Avec Christian-Georges Schwentzel, professeur d’Histoire ancienne à l’Université de Lorraine, partez à la découverte de Pétra en Jordanie et d’Al-Ula en Arabie saoudite deux sites majestueux façonnés par l’ingéniosité d’un peuple longtemps méconnu. Un moment privilégié pour comprendre comment les Nabatéens ont bâti, entre le IVe siècle av. J.-C. et le IIe siècle, une culture unique, ouverte sur le monde et enrichie par les échanges caravaniers. .
131 Rue Grande Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 24 86
English :
The Albert Coffee Shop offers a special strategy games workshop with the Cards Gamer association.
L’événement Café historique Les Nabatéens Châteauroux a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Châteauroux Berry Tourisme