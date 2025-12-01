Café historique Les Nabatéens Châteauroux

Café historique Les Nabatéens

131 Rue Grande Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Pour ce dernier rendez-vous de l’année, nous vous invitons à un voyage fascinant au cœur des civilisations nabatéenne !

Avec Christian-Georges Schwentzel, professeur d’Histoire ancienne à l’Université de Lorraine, partez à la découverte de Pétra en Jordanie et d’Al-Ula en Arabie saoudite deux sites majestueux façonnés par l’ingéniosité d’un peuple longtemps méconnu. Un moment privilégié pour comprendre comment les Nabatéens ont bâti, entre le IVe siècle av. J.-C. et le IIe siècle, une culture unique, ouverte sur le monde et enrichie par les échanges caravaniers. .

131 Rue Grande Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 24 86

