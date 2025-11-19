CAFÉ IA – 8h-9h CCI de la Vienne Poitiers

CAFÉ IA – 8h-9h Mercredi 19 novembre, 08h00 CCI de la Vienne Vienne

Entrée gratuite sur inscription

La CCI de la Vienne vous convie à son Café IA ☕ le mercredi 19 novembre 2025 de 8h à 9h à Poitiers (120 rue du Porteau). Un rendez-vous court et convivial pour démystifier l’intelligence artificielle et aider les dirigeants à identifier des usages concrets et adaptés à leur réalité.

☕ Un rendez-vous court et convivial pour :

Démystifier l’IA

Donner des repères simples et accessibles

Comprendre les enjeux pour les dirigeants

Identifier des pistes d’action adaptées à votre entreprise

✨ Que vous soyez curieux , sceptique ou déjà engagé , ce moment est pensé pour vous.

Venez découvrir comment l’IA peut renforcer votre performance, quelle que soit la taille de votre structure.

Parce que l’IA ne remplace pas l’humain, elle le renforce quand on s’y met ensemble.

Avec :

Anne-Sophie Bellicaud – Conseillère en transition numérique, CCI de la Vienne

Hicham Hefied – Responsable communication et marketing, CCI de la Vienne & ambassadeur OSEZ L’IA

Jérôme Bédouret – Fondateur Intellencia, conférencier TEDx & ambassadeur OSEZ L’IA

CCI de la Vienne 120 rue du Porteau Poitiers 86012 Vienne Nouvelle-Aquitaine

l’IA vous intrigue mais vous ne savez pas par où commencer ? Et si vous en parliez avec des experts autour d’un café ?