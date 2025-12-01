Café IA à Breizh Odyssée Place de la Mairie Landévennec

Café IA à Breizh Odyssée Place de la Mairie Landévennec mercredi 17 décembre 2025.

Café IA à Breizh Odyssée

Place de la Mairie Awen Kafé (Breizh Odyssée) Landévennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 17:30:00

fin : 2025-12-17 18:30:00

Date(s) :

2025-12-17

L’intelligence artificielle est désormais un des nouveaux outils dont nous disposons tous pour communiquer et il est parfois difficile de bien savoir comment l’utiliser en conscience.

La mission de Mado est d’aider les personnes de la Presqu’Île à gagner en impact et en efficacité dans leurs communications et leurs négociations et plus largement dans leurs capacités de dialogue.

Alors aujourd’hui, Mado vous propose d’échanger librement de l’Intelligence Artificielle à l’occasion des prochains Cafés IA.

Gratuits et ouverts à tous, les Cafés IA c’est à la fois un espace d’écoute et de rencontre, un moment de débat et d’échange, une plateforme de mise en commun et d’apprentissage.

Venez nombreux et tirons tous ensemble le meilleur de cette technologie !

Le prochain Café IA sera organisé à l’Awen Café, à Breizh Odyssée le 17 décembre de 17h30 à 18h30. .

Place de la Mairie Awen Kafé (Breizh Odyssée) Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 6 33 75 30 50

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Café IA à Breizh Odyssée Landévennec a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime