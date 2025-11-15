Café IA à la Belle Pic La Belle Pic Crozon

Café IA à la Belle Pic La Belle Pic Crozon samedi 15 novembre 2025.

Café IA à la Belle Pic

La Belle Pic 25 Rue de Reims Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 11:00:00

Date(s) :

2025-11-15

L’intelligence artificielle est désormais un des nouveaux outils dont nous disposons tous pour communiquer et il est parfois difficile de bien savoir comment l’utiliser en conscience.

La mission de Mado est d’aider les personnes de la Presqu’Île à gagner en impact et en efficacité dans leurs communications et leurs négociations et plus largement dans leurs capacités de dialogue. Alors aujourd’hui, Mado vous propose d’échanger librement de l’Intelligence Artificielle à l’occasion des prochains Cafés IA.

Gratuits et ouverts à tous, les Cafés IA c’est à la fois un espace d’écoute et de rencontre, un moment de débat et d’échange, une plateforme de mise en commun et d’apprentissage.

Venez nombreux et tirons tous ensemble le meilleur de cette technologie !

Le prochain Café IA sera organisé à la Belle PIC le 15 novembre de 10h00 à 11h00.

D’autres cafés IA seront organisés en décembre à Breizh Odyssée et en Janvier à Rozavern. .

La Belle Pic 25 Rue de Reims Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 33 75 30 50

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Café IA à la Belle Pic Crozon a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime