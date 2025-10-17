Café IA à la Bibliothèque St Pol Roux Rue de la Victoire Camaret-sur-Mer

Café IA à la Bibliothèque St Pol Roux Rue de la Victoire Camaret-sur-Mer vendredi 17 octobre 2025.

Café IA à la Bibliothèque St Pol Roux

Rue de la Victoire Bibliothèque Saint Pol Roux Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 17:30:00

fin : 2025-10-17 18:30:00

Date(s) :

2025-10-17

L’intelligence artificielle est désormais un des nouveaux outils dont nous disposons tous pour communiquer et il est parfois difficile de bien savoir comment l’utiliser en conscience.

La mission de Mado est d’aider les personnes de la Presqu’Île à gagner en impact et en efficacité dans leurs communications et leurs négociations et plus largement dans leurs capacités de dialogue.

Alors aujourd’hui, Mado vous propose d’échanger librement de l’Intelligence Artificielle à l’occasion des prochains Cafés IA.

Gratuits et ouverts à tous, les Cafés IA c’est à la fois un espace d’écoute et de rencontre, un moment de débat et d’échange, une plateforme de mise en commun et d’apprentissage.

Venez nombreux et tirons tous ensemble le meilleur de cette technologie !

Le prochain Café IA sera organisé à la Bibliothèque Saint Pol Roux de Camaret-sur-Mer, le 17 octobre de 17hh30 à 18h30.

D’autres cafés IA seront organisés d’ici la fin de l’année en d’autres lieux emblématiques de la Presqu’île, que nous annoncerons tout bientôt. .

Rue de la Victoire Bibliothèque Saint Pol Roux Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 33 75 30 50

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Café IA à la Bibliothèque St Pol Roux Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime