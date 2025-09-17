Café IA à la Cidrerie de Rozavern Kerferman Telgruc-sur-Mer

Café IA à la Cidrerie de Rozavern

Kerferman Cidrerie de Rozavern Telgruc-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 11:00:00

Date(s) :

2026-01-24

L’intelligence artificielle est désormais un des nouveaux outils dont nous disposons tous pour communiquer et il est parfois difficile de bien savoir comment l’utiliser en conscience.

La mission de Mado est d’aider les personnes de la Presqu’Île à gagner en impact et en efficacité dans leurs communications et leurs négociations et plus largement dans leurs capacités de dialogue.

Alors aujourd’hui, Mado vous propose d’échanger librement de l’Intelligence Artificielle à l’occasion des prochains Cafés IA.

Gratuits et ouverts à tous, les Cafés IA c’est à la fois un espace d’écoute et de rencontre, un moment de débat et d’échange, une plateforme de mise en commun et d’apprentissage.

Venez nombreux et tirons tous ensemble le meilleur de cette technologie !

Le prochain Café IA sera organisé à la Cidrerie de Rozavern le 24 janvier de 10h à 11h. D’autres cafés IA seront organisés d’ici la fin de l’an .

Kerferman Cidrerie de Rozavern Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne +33 6 33 75 30 50

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Café IA à la Cidrerie de Rozavern Telgruc-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime