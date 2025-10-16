Café IA Espace multimédia du Pays d’Ancenis Ancenis-Saint-Géréon

Café IA Espace multimédia du Pays d’Ancenis Ancenis-Saint-Géréon jeudi 16 octobre 2025.

Café IA

Espace multimédia du Pays d’Ancenis 30 Place Francis Robert Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 14:30:00

fin : 2025-11-12 16:00:00

Date(s) :

2025-10-16 2025-11-12

Venez discutez de l’IA autour d’un café avec l’Espace Multimédia

Que ce soit pour découvrir les principes de la technologie ou débattre, le café IA vous offrira un espace de discussion animé par l’Espace Multimédia de la COMPA. .

Espace multimédia du Pays d’Ancenis 30 Place Francis Robert Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 09 20 13 espace.multimedia@pays-ancenis.com

English :

Come and discuss AI over coffee with Espace Multimédia

German :

Diskutieren Sie bei einer Tasse Kaffee mit dem Espace Multimédia über KI

Italiano :

Venite a discutere di IA davanti a un caffè con l’Espace Multimédia

Espanol :

Venga a debatir sobre la inteligencia artificial tomando un café con el Espace Multimédia

L’événement Café IA Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-08-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis