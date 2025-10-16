Café IA Espace multimédia du Pays d’Ancenis Ancenis-Saint-Géréon
Café IA Espace multimédia du Pays d’Ancenis Ancenis-Saint-Géréon jeudi 16 octobre 2025.
Café IA
Espace multimédia du Pays d’Ancenis 30 Place Francis Robert Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Début : 2025-10-16 14:30:00
fin : 2025-11-12 16:00:00
2025-10-16 2025-11-12
Venez discutez de l’IA autour d’un café avec l’Espace Multimédia
Que ce soit pour découvrir les principes de la technologie ou débattre, le café IA vous offrira un espace de discussion animé par l’Espace Multimédia de la COMPA. .
Espace multimédia du Pays d’Ancenis 30 Place Francis Robert Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 09 20 13 espace.multimedia@pays-ancenis.com
English :
Come and discuss AI over coffee with Espace Multimédia
German :
Diskutieren Sie bei einer Tasse Kaffee mit dem Espace Multimédia über KI
Italiano :
Venite a discutere di IA davanti a un caffè con l’Espace Multimédia
Espanol :
Venga a debatir sobre la inteligencia artificial tomando un café con el Espace Multimédia
L’événement Café IA Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-08-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis