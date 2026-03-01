Café IA Argentan
Café IA Argentan samedi 21 mars 2026.
Café IA
1-3 Rue des Redemptoristes Argentan Orne
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
2026-03-21 2026-05-23 2026-06-13
Rencontres et espace d’échanges
Vous êtes curieux de l’IA?
Echangez et partager sur ses usagers concrets, ses enjeux et son impact sur notre quotidien ! .
1-3 Rue des Redemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50
English : Café IA
