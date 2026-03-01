Café IA

1-3 Rue des Redemptoristes Argentan Orne

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

2026-03-21 2026-05-23 2026-06-13

Rencontres et espace d’échanges

Vous êtes curieux de l’IA?

Echangez et partager sur ses usagers concrets, ses enjeux et son impact sur notre quotidien ! .

1-3 Rue des Redemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50

L’événement Café IA Argentan a été mis à jour le 2026-03-09 par Terres d’Argentan Intercom