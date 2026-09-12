Café IA au Passage Bellou sur Huisne Rémalard en Perche
jeudi 22 octobre 2026 · Bellou sur Huisne · Rémalard en Perche
Informations pratiques
Rémalard en Perche
Café IA au Passage
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 10:30:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22
L’intelligence artificielle a fait irruption dans nos vies et dans nos smartphones, pc, objets du quotidien…
Cet atelier concret proposé par l’Atelier Canopé 61 et la Médiathèque Départementale de l’Orne permettra de mieux comprendre et utiliser ces outils.
Nombre de places limité, inscription obligatoire.
Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr
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English : Café IA au Passage
L’événement Café IA au Passage Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par OT CdC Coeur du Perche
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