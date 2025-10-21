Café IA Médiathèque intercommunale Cherveix-Cubas
Café IA Médiathèque intercommunale Cherveix-Cubas mardi 21 octobre 2025.
Café IA
Médiathèque intercommunale 299 route des écoles Cherveix-Cubas Dordogne
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-21
2025-10-21
Un moment d’échange autour du numérique et de l’intelligence artificielle avec Anne-Sophie Hannington, conseillère numérique à Saint Médard d’ Excideuil.
Une présentation suivie d’un moment d’échange.
Sur inscription.
Médiathèque intercommunale 299 route des écoles Cherveix-Cubas 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine annesophiehannington.conum@gmail.com
English : Café IA
An opportunity to talk about digital technology and artificial intelligence with Anne-Sophie Hannington, digital advisor at Saint Médard d’ Excideuil.
A presentation followed by a discussion.
Registration required.
German : Café IA
Ein Moment des Austauschs rund um die Themen Digitalisierung und künstliche Intelligenz mit Anne-Sophie Hannington, digitale Beraterin in Saint Médard d’ Excideuil.
Eine Präsentation mit anschließendem Austausch.
Anmeldung erforderlich.
Italiano :
Discussione sulla tecnologia digitale e l’intelligenza artificiale con Anne-Sophie Hannington, consulente digitale di Saint Médard d’Excideuil.
Una presentazione seguita da una discussione.
È richiesta la registrazione.
Espanol : Café IA
Debate sobre tecnología digital e inteligencia artificial con Anne-Sophie Hannington, asesora digital de Saint Médard d’ Excideuil.
Presentación seguida de debate.
Inscripción obligatoria.
L’événement Café IA Cherveix-Cubas a été mis à jour le 2025-10-04 par Isle-Auvézère