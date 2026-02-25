Café ia Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles

Café ia

Fablab l'Atelier Made In Iki
5 Place du Général Michelin
Commenailles
Jura

Venez participer à un café ia.

Café IA est une démarche d’envergure nationale. Elle vise à créer et multiplier les espaces d’échanges et de débat dans toute la France.

Son objectif est de fédérer, soutenir et rassembler les initiatives qui permettent à chacun de mieux comprendre notre relation au numérique et à l’IA, tout comme leurs impacts sur la société comme sur notre quotidien.

Un Café IA est un espace d’échange, d’apprentissage et d’expérimentation visant à la diffusion d’une culture populaire du numérique.

Un Café IA est un espace d’échange libre et démocratique, accessible à toutes et tous. C’est un moment pour réfléchir collectivement à notre relation à la technologie et où chacun peut poser des questions, découvrir et expérimenter des outils.

Sans prérequis techniques, ces rencontres favorisent la compréhension, le dialogue et l’exploration de l’intelligence artificielle dans un cadre respectueux et bienveillant.

Les Cafés IA restent des espaces d’échanges et de sensibilisation aux différents enjeux de l’IA, ce n’est pas une formation à l’intelligence artificielle. .

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 contact@madeiniki.org

