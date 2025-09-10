Café IA Pâtisserie Matéo Lagadic Crozon

Début : 2025-09-10 09:30:00

fin : 2025-09-10 10:30:00

L’intelligence artificielle est désormais un des nouveaux outils dont nous disposons tous pour communiquer et il est parfois difficile de bien savoir comment l’utiliser en conscience.

La mission de Mado est d’aider les personnes de la Presqu’Île à gagner en impact et en efficacité dans leurs communications et leurs négociations et plus largement dans leurs capacités de dialogue. Alors aujourd’hui, Mado vous propose d’échanger librement de l’Intelligence Artificielle à l’occasion

des prochains Cafés IA.

Gratuits et ouverts à tous, les Cafés IA c’est à la fois un espace d’écoute et de rencontre, un moment de débat et d’échange, une plateforme de mise en commun et d’apprentissage.

Venez nombreux et tirons tous ensemble le meilleur de cette technologie !

Le prochain Café IA sera organisé à la Pâtisserie Matéo Lagadic à Morgat le 10 septembre de 9h30 à 10h30.

D’autres cafés IA seront organisés d’ici la fin de l’année en d’autres lieux emblématiques de la Presqu’île, que nous annoncerons tout bientôt. .

Pâtisserie Matéo Lagadic Boulevard de la France Libre Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 33 75 30 50

