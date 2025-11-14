Café IA découvrir, échanger et comprendre l’intelligence artificielle Le Clairval Lillebonne

Café IA découvrir, échanger et comprendre l’intelligence artificielle

Début : 2025-11-14 17:00:00

fin : 2025-11-14 18:30:00

Date(s) :

2025-11-14

Curieux de comprendre ce qu’est vraiment l’intelligence artificielle et comment elle transforme notre quotidien ?

Le Café IA est un moment convivial pour échanger, tester et démystifier l’IA autour d’un café. Sans jargon ni prérequis, l’atelier aborde de façon simple et interactive les usages concrets outils de création, assistants numériques, IA générative, mais aussi les questions éthiques et de protection des données. Un temps d’échanges ouvert à tous pour comprendre, expérimenter et imaginer les opportunités offertes par ces nouvelles technologies.

Entrée libre. .

Le Clairval Carrefour de l’Europe Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie c.uhlirsch@cauxseine.fr

