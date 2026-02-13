Café IA – Échanger pour mieux comprendre les usages de l’intelligence artificielle., Hôtel d’entreprises, La Frette

Café IA – Échanger pour mieux comprendre les usages de l’intelligence artificielle. Lundi 2 mars, 09h00 Hôtel d’entreprises Isère

Sur inscription (Gratuit)

Début : 2026-03-02T09:00:00+01:00 – 2026-03-02T10:30:00+01:00

Fin : 2026-03-02T09:00:00+01:00 – 2026-03-02T10:30:00+01:00

L’intelligence artificielle est partout.

Mais concrètement… par où commencer ?

Et surtout : qu’est-ce qui est vraiment utile pour vous ?

Pour répondre à ces questions, nous organisons un Café IA en présentiel, en collaboration avec France Num, le lundi 2 mars 2026, de 9h à 10h30, dans nos locaux à La Frette.

☕ Un Café IA, c’est quoi ?

Ce n’est ni une conférence, ni une formation descendante.

C’est un temps d’échange ouvert et convivial, pour :

poser vos questions sur l’intelligence artificielle,

partager vos usages, vos doutes, vos idées,

prendre du recul sur ce que l’IA change (ou pas) dans vos pratiques professionnelles.

L’inscription et la participation aux Cafés IA sont entièrement gratuites, afin de garantir l’accessibilité et la neutralité des échanges.

Ce Café IA sera animé par Anne-Lie Biwand, dirigeante d’Humain et IA Formations et ambassadrice IA, avec une approche pragmatique, accessible et ancrée dans les réalités du terrain.

Que vous soyez curieux, débutant ou déjà sensibilisé, ce temps est fait pour vous.

Informations pratiques :

Lundi 2 mars 2026

9h00 – 10h30

745 Route de Grenoble, 38260 La Frette

Pour participer : contactez-nous ou inscrivez-vous via le formulaire.

Les places sont limitées afin de garantir un cadre propice à l’échange.

