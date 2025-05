CAFÉ IA Intelligence Artificielle et Musique – Place de la Gare Figeac, 5 juin 2025 18:30, Figeac.

Conférence de Bertrand Braunschweig, président du conseil scientifique de l’Ircam, sur les relations entre intelligence artificielle et musique. L’Ircam est un centre de recherche internationalement reconnu, croisant innovation scientifique et création musicale. Cette intervention abordera les outils que l’IA propose aux artistes, ses usages pour la création sonore et musicale, ainsi que ses enjeux contemporains.

Conférence par Bertrand Braunschweig

Présentation de l’Ircam et de ses recherches

Échanges autour de l’IA appliquée à la musique

Présentation de la communauté Confiance.ai et de l’ATSAC .

Place de la Gare Maison de Ma Région

Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 61 33 48 40 maisonregion.figeac@laregion.fr

English :

Lecture by Bertrand Braunschweig, Chairman of Ircam?s Scientific Advisory Board, on the relationship between artificial intelligence and music. Ircam is an internationally recognized research center, combining scientific innovation and musical creation. This talk will address the tools that AI offers artists, its uses in sound and music creation, and its contemporary challenges.

German :

Vortrag von Bertrand Braunschweig, Vorsitzender des wissenschaftlichen Rates des Ircam, über die Beziehungen zwischen künstlicher Intelligenz und Musik. Das Ircam ist ein international anerkanntes Forschungszentrum, das wissenschaftliche Innovation und musikalisches Schaffen miteinander verbindet. Dieser Vortrag wird sich mit den Werkzeugen befassen, die die Künstliche Intelligenz den Künstlern bietet, mit ihrer Nutzung für die Klang- und Musikkreation sowie mit ihren zeitgenössischen Herausforderungen.

Italiano :

Conferenza di Bertrand Braunschweig, presidente del Consiglio scientifico dell’Ircam, sul rapporto tra intelligenza artificiale e musica. L’Ircam è un centro di ricerca riconosciuto a livello internazionale che unisce innovazione scientifica e creazione musicale. La conferenza analizzerà gli strumenti che l’intelligenza artificiale offre agli artisti, i suoi usi nella creazione di suoni e musica e le sue sfide contemporanee.

Espanol :

Conferencia de Bertrand Braunschweig, Presidente del Consejo Científico del Ircam, sobre la relación entre inteligencia artificial y música. El Ircam es un centro de investigación reconocido internacionalmente que combina la innovación científica y la creación musical. En esta charla se analizarán las herramientas que la IA ofrece a los artistas, sus usos en la creación sonora y musical, y sus retos contemporáneos.

