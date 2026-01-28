Café IA

La Roche-Chalais Dordogne

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-09

2026-02-09

Lundi 09 février 2026 à 19h Café IA à la Médiathèque.

Les acteurs du territoire Venez les rencontrer avec l’association LaRocheChal.ai

Si vous avez un projet IA, contactez Pierre Lacombe au 06 63 41 52 49

Café offert par la Mairie.

www.larochechal.ai & facebook

Médiathèque municipale (14, rue de l’Apre-Côte) 24490 LA ROCHE-CHALAIS –

Contact 05.53.90.67.90 mediatheque@larochechalais.fr .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90

English : Café IA

Monday, February 09, 2026 at 7pm Café IA at the Médiathèque.

Come and meet them with the LaRocheChal.ai association

If you have an AI project, contact Pierre Lacombe on 06 63 41 52 49

