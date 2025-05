Café IA l’IA quelle place dans la pédagogie ? – Troyes, 12 juin 2025 09:00, Troyes.

Aube

Café IA l'IA quelle place dans la pédagogie ? Le Rucher Créatif Troyes

Gratuit

Début : 2025-06-12 09:00:00

fin : 2025-06-12 10:00:00

2025-06-12

L’IA et la pédagogie ?

L’intelligence artificielle révolutionne la formation et l’enseignement… mais comment l’intégrer efficacement ?

Le Rucher Créatif vous invite à un café IA autour de cette thématique pour échanger entre pros du secteur partage d’expériences, projets concrets et brainstorming collectif. Repartez avec des idées inspirantes et des pistes d’innovation !



15 places sont disponibles seulement, pensez à vous inscrire ! .

Le Rucher Créatif

Troyes 10000 Aube Grand Est

