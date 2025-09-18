Café IA l’IA quelle place dans la pédagogie ? Troyes

Café IA l’IA quelle place dans la pédagogie ? Troyes jeudi 18 septembre 2025.

Café IA l’IA quelle place dans la pédagogie ?

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 09:00:00

fin : 2025-09-18 10:00:00

Date(s) :

2025-09-18

L’intelligence artificielle transforme le monde de la pédagogie quels enjeux, quelles opportunités, quels défis ? Le Rucher Créatif vous invite à un café thématique dédié à l’IA dans la formation et l’enseignement. Conçu pour les professionnel(le)s du secteur, cet échange sera l’occasion d’explorer les applications concrètes de l’IA, de partager des retours d’expérience et d’échanger autour de vos projets. Venez enrichir votre réflexion et repartez avec des idées inspirantes pour innover dans vos pratiques !



15 places sont disponibles seulement, pensez à vous inscrire ! .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Café IA l’IA quelle place dans la pédagogie ? Troyes a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme Troyes la Champagne