Café IA Ligné mercredi 19 novembre 2025.

40 Rue de Vieillevigne Ligné Loire-Atlantique

Début : 2025-11-19 10:00:00

fin : 2025-11-19 11:30:00

Venez discutez de l’IA autour d’un café avec l’Espace Multimédia

Que ce soit pour découvrir les principes de la technologie ou débattre, le café IA vous offrira un espace de discussion animé par l’Espace Multimédia de la COMPA. .

40 Rue de Vieillevigne Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 09 20 13 espace.multimedia@pays-ancenis.com

English :

Come and discuss AI over coffee with Espace Multimédia

German :

Diskutieren Sie bei einer Tasse Kaffee mit dem Espace Multimédia über KI

Italiano :

Venite a discutere di IA davanti a un caffè con l’Espace Multimédia

Espanol :

Venga a debatir sobre la inteligencia artificial tomando un café con el Espace Multimédia

