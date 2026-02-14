Café IA, Maison des Seniors, Dijon

Café IA Mardi 24 mars, 10h00 Maison des Seniors Côte-d’Or

24 mars 2026, 10h00 – 12h00

Fin : 2026-03-24T10:00:00+01:00 – 2026-03-24T12:00:00+01:00

L’intelligence artificielle est partout, mais elle reste mystérieuse pour beaucoup d’entre nous. Pendant 1h30, nous explorerons ensemble les usages de l’IA, ses limites et ses impacts sur notre vie quotidienne. L’atelier est conçu pour que chacun·e puisse participer sans pression ni jugement, comprendre les enjeux et repartir avec des repères concrets pour mieux naviguer dans le monde numérique.

Maison des Seniors Rue Mère Javouhey, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Un moment convivial pour comprendre simplement comment fonctionnent les outils numériques et l’IA, poser toutes vos questions et partager vos expériences.