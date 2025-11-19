Café IA médiathèque du Vieux Lille Lille

Café IA médiathèque du Vieux Lille Lille mercredi 19 novembre 2025.

Café IA Mercredi 19 novembre, 15h00 médiathèque du Vieux Lille Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T15:00:00 – 2025-11-19T16:00:00

Fin : 2025-11-19T15:00:00 – 2025-11-19T16:00:00

L’IA* prend de plus en plus de place dans tous les domaines de notre société : industriel, scolaire, et même artistique.

À travers des animations ludiques, venez découvrir ou partager votre point de vue sur l’IA lors de notre café numérique.

IA * = Intelligence artificielle.

médiathèque du Vieux Lille 25-27 place Louise de Bettignies 59000 Lille Lille 59000 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

