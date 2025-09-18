Café IA « mieux comprendre l’IA et les impacts dans notre quotidien ? » Troyes
Café IA « mieux comprendre l’IA et les impacts dans notre quotidien ? »
Le Rucher Créatif Troyes Aube
Gratuit
Début : 2025-09-18 14:30:00
fin : 2025-09-18 15:30:00
2025-09-18
Un moment d’échange pour mieux comprendre ce qu’est l’IA, discuter de son impact et savoir comment s’en saisir, en présence d’un expert local.
L’initiative « Café IA » est coordonnée par le Conseil national du numérique. A Troyes, cette initiative est portée par la Chambre de Commerce et d’Industrie, Perspectives Numériques 10 et le Rucher Créatif.
8 places sont disponibles seulement, pensez à vous inscrire ! .
Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org
