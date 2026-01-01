Café IA mieux comprendre l’IA et les impacts dans notre quotidien ? Troyes

Café IA mieux comprendre l’IA et les impacts dans notre quotidien ?

Début : 2026-01-15 14:30:00

fin : 2026-01-15 15:30:00

2026-01-15

Salarié(e), retraité(e), étudiant(e) ou simplement curieux(se), l’Intelligence Artificielle bouleverse votre quotidien. Venez en parler autour d’un café au Rucher Créatif !

Un moment d’échange pour mieux comprendre ce qu’est l’IA, discuter de son impact et savoir comment s’en saisir, en présence d’un expert local.



L’initiative Café IA est coordonnée par le Conseil national du numérique. A Troyes, cette initiative est portée par la Chambre de Commerce et d’Industrie, Perspectives Numériques 10 et le Rucher Créatif.



8 places sont disponibles seulement, pensez à vous inscrire ! .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

