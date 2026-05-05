Café IA @ Mitwit Le Haillan, Mitwit Le Haillan, Le Haillan

Café IA @ Mitwit Le Haillan Mardi 19 mai, 09h30 Mitwit Le Haillan Gironde

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T09:30:00+02:00 – 2026-05-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-05-19T09:30:00+02:00 – 2026-05-19T10:30:00+02:00

Un Café IA est un espace d’échange libre et accessible à toutes et tous.

​C’est un moment pour réfléchir collectivement à notre relation à la technologie et où chacun peut poser des questions, découvrir et expérimenter des outils.

​Sans prérequis techniques, ces rencontres favorisent la compréhension, le dialogue et l’exploration de l’intelligence artificielle dans un cadre respectueux et bienveillant.

​La démarche Café IA s’inscrit dans une dynamique portée par le Conseil national de l’IA et du Numérique avec un objectif simple : permettre à toutes et à tous de s’emparer des enjeux de l’intelligence artificielle à travers des temps d’échange locaux, accessibles et démocratiques.

​Guillaume Commagnac, directeur du studio d’innovation TRACTR, vous invite avec l’équipe MITWIT Le Haillan pour un petit déjeuner afin de partager les questions que soulèvent notre relation aux intelligences artificielles et d’en débattre.

​Tout ça autour d’un bon café, thé et de quelques gourmandises ☕ .

​Rejoignez-nous, échangez et poser vos questions !

Mitwit Le Haillan 10-12 Rue des Satellites, 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://luma.com/gpcmompz »}]

Un Café IA est un espace d’échange libre et accessible à toutes et tous. intelligence artificielle Café IA

Café IA – 19 mai 2026 – Mitwit Le Haillan