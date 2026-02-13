Café IA – Nouvelle rencontre, APROPO, Saint-Jean-de-Védas
Café IA – Nouvelle rencontre, APROPO, Saint-Jean-de-Védas mardi 17 février 2026.
Café IA – Nouvelle rencontre Mardi 17 février, 08h30 APROPO Hérault
Inscription gratuite – places limitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-17T08:30:00+01:00 – 2026-02-17T10:00:00+01:00
Fin : 2026-02-17T08:30:00+01:00 – 2026-02-17T10:00:00+01:00
Après le succès de notre premier Café IA à Nîmes, nous lançons une nouvelle rencontre à Saint-Jean-de-Védas.
Un format court, concret et ouvert, pour échanger autour des usages réels de l’intelligence artificielle en entreprise, partager des retours d’expérience et poser toutes vos questions, sans jargon.
Autour d’un café, nous croiserons les regards juridiques et opérationnels avec :
• Violaine Marcy, avocate en droit du travail
• Valérie Pène Ibanez, experte IA & usages professionnels
Un grand merci à APROPO qui nous accueille pour cette nouvelle édition.
Informations pratiques :
Mardi 17 février
8h30 – 10h00
APROPO – 35 route de Béziers, 34430 Saint-Jean-de-Védas
APROPO 35 route de Béziers, 34430 Saint-Jean-de-Védas Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/cafe-ia-usages-droit-bonnes-pratiques-tickets-1982295873319 »}]
Un format court, concret et ouvert, pour échanger autour des usages réels de l’intelligence artificielle en entreprise, partager des retours d’expérience et poser toutes vos questions, sans jargon.
pene valerie