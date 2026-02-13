Café IA – Nouvelle rencontre, APROPO, Saint-Jean-de-Védas

Café IA – Nouvelle rencontre Mardi 17 février, 08h30 APROPO Hérault

Inscription gratuite – places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T08:30:00+01:00 – 2026-02-17T10:00:00+01:00

Fin : 2026-02-17T08:30:00+01:00 – 2026-02-17T10:00:00+01:00

Après le succès de notre premier Café IA à Nîmes, nous lançons une nouvelle rencontre à Saint-Jean-de-Védas.

Un format court, concret et ouvert, pour échanger autour des usages réels de l’intelligence artificielle en entreprise, partager des retours d’expérience et poser toutes vos questions, sans jargon.

Autour d’un café, nous croiserons les regards juridiques et opérationnels avec :

• Violaine Marcy, avocate en droit du travail

• Valérie Pène Ibanez, experte IA & usages professionnels

Un grand merci à APROPO qui nous accueille pour cette nouvelle édition.

Informations pratiques :

Mardi 17 février

8h30 – 10h00

APROPO – 35 route de Béziers, 34430 Saint-Jean-de-Védas

APROPO 35 route de Béziers, 34430 Saint-Jean-de-Védas Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/cafe-ia-usages-droit-bonnes-pratiques-tickets-1982295873319 »}]

Un format court, concret et ouvert, pour échanger autour des usages réels de l’intelligence artificielle en entreprise, partager des retours d’expérience et poser toutes vos questions, sans jargon.

pene valerie