Café IA Quels enjeux pour l’IA dans votre entreprise ? Troyes

Un Café IA & Travail est un moment d’échange pour mieux comprendre ce qu’est l’IA, discuter de son impact et savoir comment s’en saisir.



Un Café IA réunit une dizaine de professionnels dans un lieu convivial pour échanger sur l’IA autour d’un vrai café, en présence d’un expert local.



L’initiative Café IA est coordonnée par le Conseil national du numérique. A Troyes, cette initiative est portée par la Chambre de Commerce et d’Industrie, Perspectives Numériques 10 et le Rucher Créatif. Animé par Yannick Folliard de la CCI de Troyes.



