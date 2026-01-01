Café IA Médiathèque Riec-sur-Bélon

Café IA

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24 15:30:00

2026-01-24

Vous souhaitez découvrir l’intelligence artificielle et ses outils ?

Vous vous interrogez sur l’IA et ses problématiques ?

Un Café IA c’est très simple où qu’il soit organisé, c’est à la fois un espace d’écoute de découverte et de rencontre, un moment de débat et d’échange.

Un Café IA est informel, gratuit et pour tout le monde.

Sur inscription .

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 50 30

English : Café IA

