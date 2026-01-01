Café IA Médiathèque Riec-sur-Bélon
Café IA Médiathèque Riec-sur-Bélon samedi 24 janvier 2026.
Café IA
Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 14:00:00
fin : 2026-01-24 15:30:00
Date(s) :
2026-01-24
Vous souhaitez découvrir l’intelligence artificielle et ses outils ?
Vous vous interrogez sur l’IA et ses problématiques ?
Un Café IA c’est très simple où qu’il soit organisé, c’est à la fois un espace d’écoute de découverte et de rencontre, un moment de débat et d’échange.
Un Café IA est informel, gratuit et pour tout le monde.
Sur inscription .
Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 50 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café IA
L’événement Café IA Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-01-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS