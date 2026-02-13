Café IA – Usages, droit & bonnes pratiques, APROPO, Saint-Jean-de-Védas
Café IA – Usages, droit & bonnes pratiques Mardi 17 février, 08h30 APROPO Hérault
Nous vous invitons à un Café IA, un temps d’échange pour mieux comprendre les usages concrets l’intelligence artificielle en entreprise.
L’IA transforme nos pratiques professionnelles. Elle ouvre des opportunités, pose des questions et nécessite aussi un cadre clair.
Ce Café IA a pour objectif d’apporter de la compréhension, du recul et des pistes concrètes, dans un format accessible et interactif.
Intervenantes
- Violaine Marcy, avocate en droit du travail
- Valérie Pène, ambassadrice de l’IA experte IA & usages professionnels Accompagnement des entreprises et formations IA
Au programme
- Comprendre ce que l’IA permet aujourd’hui en entreprise
- Identifier des usages utiles et réalistes
- Aborder le cadre juridique et les bonnes pratiques dans vos pratiques RH
- Échanger librement autour de vos questions
☕ Un format simple, convivial et sans jargon, autour d’un café.
Public concerné
- Dirigeant·es
- Entrepreneur·es
- Professions libérales
- Responsables RH / communication
- Toute personne curieuse de l’IA et de ses impacts professionnels
Infos pratiques
- Événement gratuit
- Inscription obligatoire
- Places limitées
Un format court, concret et ouvert, pour échanger autour des usages réels de l’intelligence artificielle en entreprise, partager des retours d’expérience et poser toutes vos questions, sans jargon. osez IA
