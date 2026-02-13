Café IA – Usages, droit & bonnes pratiques, APROPO, Saint-Jean-de-Védas

Café IA – Usages, droit & bonnes pratiques Mardi 17 février, 08h30 APROPO Hérault

Inscription gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T08:30:00+01:00 – 2026-02-17T10:00:00+01:00

Fin : 2026-02-17T08:30:00+01:00 – 2026-02-17T10:00:00+01:00

Nous vous invitons à un Café IA, un temps d’échange pour mieux comprendre les usages concrets l’intelligence artificielle en entreprise.

L’IA transforme nos pratiques professionnelles. Elle ouvre des opportunités, pose des questions et nécessite aussi un cadre clair.

Ce Café IA a pour objectif d’apporter de la compréhension, du recul et des pistes concrètes, dans un format accessible et interactif.

Intervenantes

Violaine Marcy, avocate en droit du travail

Valérie Pène, ambassadrice de l’IA experte IA & usages professionnels Accompagnement des entreprises et formations IA

Au programme

Comprendre ce que l’IA permet aujourd’hui en entreprise

Identifier des usages utiles et réalistes

Aborder le cadre juridique et les bonnes pratiques dans vos pratiques RH

Échanger librement autour de vos questions

☕ Un format simple, convivial et sans jargon, autour d’un café.

Public concerné

Dirigeant·es

Entrepreneur·es

Professions libérales

Responsables RH / communication

Toute personne curieuse de l’IA et de ses impacts professionnels

Infos pratiques

Événement gratuit

Inscription obligatoire

Places limitées

APROPO route de béziers, saint jean de védas Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/cafe-ia-usages-droit-bonnes-pratiques-tickets-1982295873319?aff=oddtdtcreator »}]

Un format court, concret et ouvert, pour échanger autour des usages réels de l’intelligence artificielle en entreprise, partager des retours d’expérience et poser toutes vos questions, sans jargon. osez IA

pene valerie