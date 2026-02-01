Café IA Villedieu-sur-Indre
mardi 17 février 2026.
Café IA
60 Rue du Général de Gaulle Villedieu-sur-Indre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mardi 2026-02-17
fin : 2026-02-17
2026-02-17
Participez à un moment d’échanges et de découvertes autour de l’intelligence artificielle.
Clôturé par un repas partagé. .
60 Rue du Général de Gaulle Villedieu-sur-Indre 36320 Indre Centre-Val de Loire +33 7 84 89 37 21
English :
Take part in a moment of exchange and discovery around artificial intelligence.
