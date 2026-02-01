Café IA Villedieu-sur-Indre

Café IA

Participez à un moment d’échanges et de découvertes autour de l’intelligence artificielle.

Clôturé par un repas partagé. .

English :

Take part in a moment of exchange and discovery around artificial intelligence.

