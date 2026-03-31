Café IA Xpérience à Pau, Le loft avant scene, Pau

Café IA Xpérience à Pau Mardi 31 mars, 08h00 Le loft avant scene Pyrénées-Atlantiques

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-31T08:00:00+02:00 – 2026-03-31T10:30:00+02:00

Fin : 2026-03-31T08:00:00+02:00 – 2026-03-31T10:30:00+02:00

Professionnels de Pau et Bearn, l’intelligence artificielle transforme vos métiers et vos pratiques, venez en parler autour d’un café !

Un moment d’échange convivial, en petit groupe, riche en découvertes et en questionnements sur l’IA, animé par Florence Saubatte, ambassadrice IA du plan Osez l’IA sur le Bearn et la Nouvelle Aquitaine,

Un objectif : vous permettre de repartir avec des clés concrètes pour intégrer l’IA au cœur de vos pratiques professionnelles.

Alors RV pour notre prochain café IA Xpérience …dans un endroit chic et inspirant au cœur de Pau, le loft avant scène

⏰ Quand : Mardi 31 Mars 2026, de 8h30 à 10h30

Lieu : Loft Avant Scène – 3 Place du Foirail, Pau.

2H autour du sujet « comment l’IA peut booster la communication et l’organisation d’événements… sans perdre l’humain » pour :

• Echanger tous ensemble sur les enjeux et limites de l’IA

• Explorer les usages concrets de l’IA générative pour optimiser votre quotidien

• Parler outils, partager vos pratiques et retours d’expériences

• Identifier quels outils d’IA pour quels besoins

Inscription obligatoire – places limitées

Le loft avant scene 3 Place du Foirail – 64000 – Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ypl.me/PZG »}]

« Comment utiliser l’IA pour booster la communication et l’organisation d’événements… sans perdre l’humain ? ».