CAFE IA Xperience PAU, Loft Avant Scene, Pau

CAFE IA Xperience PAU Mardi 31 mars, 08h30 Loft Avant Scene Pyrénées-Atlantiques

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-31T08:30:00+02:00 – 2026-03-31T10:30:00+02:00

Fin : 2026-03-31T08:30:00+02:00 – 2026-03-31T10:30:00+02:00

☄️ le 31 Mars, nouveau Café IA Xpérience à Pau Le Loft by Avant Scène

le RV des managers locaux pour décortiquer l’Intelligence Artificielle…

☕️ Dans ce Café IA Xperience, on parlera d’un sujet très concret :

« Comment utiliser l’IA pour booster la communication et l’organisation d’événements… sans perdre l’humain ? ».

Un moment pour prendre du recul, repartir avec des idées concrètes, et échanger entre acteurs locaux sur une IA utile, pragmatique et responsable.

L’IA ne sauvera pas vos événements d’entreprise… Mais elle peut vous éviter d’y passer des heures.

Aujourd’hui, les entreprises ont besoin de deux choses en même temps :

gagner en efficacité ET retisser du lien. C’est tout l’enjeu.

Les séminaires, ateliers, rencontres internes ou événements clients redeviennent des leviers puissants.

À une condition : qu’ils aient du sens. Et qu’ils ne deviennent pas une usine à gaz à organiser.

C’est exactement là que l’IA peut aider.

-Pas pour remplacer la chaleur d’une rencontre.

-Pas pour penser à votre place.

-Mais pour vous faire gagner un temps précieux sur la préparation, la communication, la structuration et l’animation.

Pau – Le Loft by Avant-Scène

️ Mardi 31 mars

⏰ 8h30-10h30

Loft Avant Scene 3 place du Foirail – 64000 – PAU Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ypl.me/PZG »}]

« Comment utiliser l’IA pour booster la communication et l’organisation d’événements ? ».