Café-Impro 2.0 La Doline Millau

Soyez les bienvenus dans le Café-impro 2.0. Laissez-vous guider par DOTI, notre nouvelle Intelligence Artificielle qui présentera la soirée !



En duo, les comédiens vont relever tous les défis, des plus insolites aux plus loufoques. N’hésitez pas à les mettre à l’épreuve.



Les improvisations en tous genres, ils adorent !

Vendredi 3 Avril 20h30

Tout public

1h30 avec entracte

Tarifs

Normal 10 €

Réduit 8 € .

Théâtre La Doline Millau 12100 Aveyron Occitanie

