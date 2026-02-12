Café-Impro 2.0 La Doline Millau
Café-Impro 2.0 La Doline Millau vendredi 3 avril 2026.
Café-Impro 2.0 La Doline
Théâtre La Doline Millau Aveyron
Tarif : 8 – 10 EUR
Début : Vendredi 2026-04-03
Soyez les bienvenus dans le Café-impro 2.0. Laissez-vous guider par DOTI, notre nouvelle Intelligence Artificielle qui présentera la soirée !
En duo, les comédiens vont relever tous les défis, des plus insolites aux plus loufoques. N’hésitez pas à les mettre à l’épreuve.
Les improvisations en tous genres, ils adorent !
Choix des joueurs OK
Choix de l’improvisation OK
Démarrage dans 5, 4, 3, 2, 1…
Vendredi 3 Avril 20h30
Tout public
1h30 avec entracte
Théâtre La Doline Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 83 40 theatredeladoline@hotmail.fr
