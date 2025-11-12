Café Installation Transmission Objethèque-café Châtellerault
Café Installation Transmission
Objethèque-café 10 rue Saint Just Châtellerault Vienne
Début : 2025-11-12
Bien se préparer à transmettre ou à s’installer, c’est avant tout anticiper, s’informer, et en parler !
Venez échanger avec d’autres agriculteurs, cédants et porteurs de projets, et **découvrir le test d’activité en agriculture.** .
Objethèque-café 10 rue Saint Just Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 51 35 10 adearterremer86@gmail.com
