Café  Intelligence Artificielle Médiathèque Paul Hosteing Segonzac

Café Intelligence Artificielle

Médiathèque Paul Hosteing 15 Rue Traversière Segonzac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 14:30:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

La Médiathèque départementale de la Charente vous propose un moment convivial pour découvrir et comprendre l’IA.

Ouvert à tous, cet échange invite à explorer les usages de l’intelligence artificielle dans la vie quotidienne.

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Médiathèque Paul Hosteing 15 Rue Traversière Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 04 23 mediatheque.segonzac16@gmail.com

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English :

The Médiathèque départementale de la Charente invites you to take part in a friendly discussion to discover and understand AI.

Open to all, this exchange invites you to explore the uses of artificial intelligence in everyday life.

L’événement Café Intelligence Artificielle Segonzac a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Cognac