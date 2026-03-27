Café Intelligence Artificielle Médiathèque Paul Hosteing Segonzac
Café Intelligence Artificielle Médiathèque Paul Hosteing Segonzac jeudi 21 mai 2026.
Café Intelligence Artificielle
Médiathèque Paul Hosteing 15 Rue Traversière Segonzac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 14:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
La Médiathèque départementale de la Charente vous propose un moment convivial pour découvrir et comprendre l’IA.
Ouvert à tous, cet échange invite à explorer les usages de l’intelligence artificielle dans la vie quotidienne.
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Médiathèque Paul Hosteing 15 Rue Traversière Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 04 23 mediatheque.segonzac16@gmail.com
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English :
The Médiathèque départementale de la Charente invites you to take part in a friendly discussion to discover and understand AI.
Open to all, this exchange invites you to explore the uses of artificial intelligence in everyday life.
L’événement Café Intelligence Artificielle Segonzac a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Cognac
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