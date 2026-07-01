Café itinérant des enfants, de leurs familles et des autres Route du Sanatorium Bergesserin

Informations pratiques

Bergesserin

Café itinérant des enfants, de leurs familles et des autres

Route du Sanatorium Extérieurs du Sanatorium de Bergesserin (côté parking) Bergesserin Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 14:00:00

fin : 2026-07-12 20:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Le café des enfants, de leurs familles et des autres c’est un aménagement extérieur sous barnums, yourte, tente cocon sur les anciens jardins du Sanatorium.

On y trouve plusieurs ambiances

Des espaces de jeux libres avec grimpettes, jeux de société, lectures, jeux de balles, pédiluve à balles, jeux de rôles, construction…

Des hamacs et espaces chill sous les grands tilleuls pour être au frais en nature.

Une buvette pour petit.es et grand.es qui propose aussi un gouter.

Ce dimanche l’animation est une assemblée des enfants à 16h30 pour refaire le monde avec la clowne Miette.

Au café de l’Aérium on papote, on joue, on se détend, on cogite, on rêve, on sirote une bière locale, un sirop, on profite de notre temps libre.

Les enfants son en sécu et les adultes peuvent profiter entre amie.es.

L’adhésion journalière est à prix libre.

Pas de CB, prévoir de la monnaie. .

Route du Sanatorium Extérieurs du Sanatorium de Bergesserin (côté parking) Bergesserin 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 27 86 35 aerium@culturesencommuns.fr

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English : Café itinérant des enfants, de leurs familles et des autres

L’événement Café itinérant des enfants, de leurs familles et des autres Bergesserin a été mis à jour le 2026-06-29 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II