Café Jazz avec Couleur.S Sextet rue des Petites Boucheries Épinal

Café Jazz avec Couleur.S Sextet

rue des Petites Boucheries Lavoir-Théâtre Georges Brassens Épinal Vosges

Ce sextet réunit Pierre Boespflug : piano et composition, Thomas Bloch : ondes Martenot, Régis Huby: violon, Matthias Mahler : trombone, Eric Echampard : batterie et Jérôme Fohrer : contrebasse.

Le projet se veut un creuset entre les univers du jazz et des musiques improvisées et le monde extraordinaire d’Olivier Messiaen. Outre le trio de base piano/contrebasse/batterie, le sextet intègre les ondes Martenot, instrument fétiche d’Olivier Messiaen, le trombone, force »tellurique » des vents, et le violon, prolongement vers les airs de la contrebasse terrestre.

Ce sont des musiciens de haut vol que Pierre Boespflug a réuni pour ce projet hors normes, et notamment Thomas Bloch, aujourd’hui reconnu comme un spécialiste majeur des instruments rares, principalement les ondes Martenot (1er Prix du Conservatoire National Supérieur de Paris). Il interprète des répertoires, de Mozart à la musique pop. Parmi ses nombreuses collaborations en concert ou en enregistrement, on peut citer Radiohead, Daft Punk, Tom Waits, Marianne Faithfull, Arthur H, Isabelle Huppert, Michael Douglas, Olivier Messiaen… Le répertoire de ce sextet est une véritable naissance d’un monde imaginaire, poétique et partagé.Tout public

English :

This sextet features Pierre Boespflug on piano and composition, Thomas Bloch on ondes Martenot, Régis Huby on violin, Matthias Mahler on trombone, Eric Echampard on drums and Jérôme Fohrer on double bass.

The project is a melting pot between the worlds of jazz and improvised music, and the extraordinary world of Olivier Messiaen. In addition to the basic piano/double bass/drums trio, the sextet includes the ondes Martenot, Olivier Messiaen’s favourite instrument, the trombone, the telluric force of the winds, and the violin, the extension of the terrestrial double bass into the air.

Pierre Boespflug has brought together some of the finest musicians in the world for this extraordinary project, including Thomas Bloch, now recognized as a leading specialist in rare instruments, principally the ondes Martenot (1st Prize from the Conservatoire National Supérieur de Paris). He performs repertoires ranging from Mozart to pop music. His many concert and recording collaborations include Radiohead, Daft Punk, Tom Waits, Marianne Faithfull, Arthur H, Isabelle Huppert, Michael Douglas, Olivier Messiaen… This sextet’s repertoire is the birth of an imaginary, poetic and shared world.

German :

Dieses Sextett besteht aus Pierre Boespflug: Klavier und Komposition, Thomas Bloch: Martenot-Wellen, Régis Huby: Violine, Matthias Mahler: Posaune, Eric Echampard: Schlagzeug und Jérôme Fohrer: Kontrabass.

Das Projekt versteht sich als Schmelztiegel zwischen den Welten des Jazz und der improvisierten Musik sowie der außergewöhnlichen Welt von Olivier Messiaen. Neben dem Basistrio Klavier/Kontrabass/Schlagzeug integriert das Sextett die Martenot-Wellen, das Lieblingsinstrument Olivier Messiaens, die Posaune, die »tellurische » Kraft der Winde, und die Violine, die Verlängerung des irdischen Kontrabasses in die Lüfte.

Pierre Boespflug hat für dieses außergewöhnliche Projekt hochkarätige Musiker zusammengestellt, darunter Thomas Bloch, der heute als führender Spezialist für seltene Instrumente, vor allem Martenot-Wellen, anerkannt ist (1. Preis am Conservatoire National Supérieur de Paris). Er interpretiert Repertoire von Mozart bis Popmusik. Zu seinen zahlreichen Kollaborationen bei Konzerten und Aufnahmen zählen Radiohead, Daft Punk, Tom Waits, Marianne Faithfull, Arthur H, Isabelle Huppert, Michael Douglas, Olivier Messiaen… Das Repertoire dieses Sextetts ist eine wahre Geburt aus einer imaginären, poetischen und gemeinsamen Welt.

Italiano :

Questo sestetto vede Pierre Boespflug al pianoforte e alla composizione, Thomas Bloch all’ondes Martenot, Régis Huby al violino, Matthias Mahler al trombone, Eric Echampard alla batteria e Jérôme Fohrer al contrabbasso.

Il progetto è un melting pot tra il mondo del jazz e della musica improvvisata e lo straordinario mondo di Olivier Messiaen. Oltre al trio base pianoforte/contrabbasso/batteria, il sestetto comprende l’ondes Martenot, lo strumento preferito di Olivier Messiaen, il trombone, la forza tellurica dei fiati, e il violino, l’estensione del contrabbasso nell’aria.

Pierre Boespflug ha riunito per questo straordinario progetto alcuni dei migliori musicisti del mondo, tra cui Thomas Bloch, oggi riconosciuto come uno dei maggiori specialisti di strumenti rari, principalmente l’ondes Martenot (1° premio del Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi). Esegue repertori che vanno da Mozart alla musica pop. Tra le sue numerose collaborazioni concertistiche e discografiche figurano Radiohead, Daft Punk, Tom Waits, Marianne Faithfull, Arthur H, Isabelle Huppert, Michael Douglas e Olivier Messiaen. Il repertorio di questo sestetto è la nascita di un mondo immaginario, poetico e condiviso.

Espanol :

Este sexteto está formado por Pierre Boespflug (piano y composición), Thomas Bloch (ondas Martenot), Régis Huby (violín), Matthias Mahler (trombón), Eric Echampard (batería) y Jérôme Fohrer (contrabajo).

El proyecto es un crisol entre el mundo del jazz y la música improvisada y el extraordinario universo de Olivier Messiaen. Además del trío básico piano/contrabajo/batería, el sexteto incluye las ondas Martenot, el instrumento favorito de Olivier Messiaen, el trombón, la fuerza telúrica de los vientos, y el violín, la prolongación del contrabajo en el aire.

Pierre Boespflug ha reunido para este extraordinario proyecto a algunos de los mejores músicos del mundo, entre ellos Thomas Bloch, reconocido actualmente como uno de los principales especialistas en instrumentos raros, principalmente la ondes Martenot (1er Premio del Conservatorio Nacional Superior de París). Interpreta repertorios que van desde Mozart hasta la música pop. Entre sus numerosas colaboraciones en conciertos y grabaciones figuran Radiohead, Daft Punk, Tom Waits, Marianne Faithfull, Arthur H, Isabelle Huppert, Michael Douglas y Olivier Messiaen. El repertorio de este sexteto es el nacimiento de un mundo imaginario, poético y compartido.

