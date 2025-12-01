Café Jazz avec Les Fils Canouche »Les Pantophiles » rue des Petites Boucheries Épinal
Café Jazz avec Les Fils Canouche »Les Pantophiles » rue des Petites Boucheries Épinal vendredi 12 décembre 2025.
Café Jazz avec Les Fils Canouche »Les Pantophiles »
rue des Petites Boucheries Lavoir-Théâtre Georges Brassens Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 20:30:00
fin : 2025-12-12 22:30:00
Date(s) :
2025-12-12
Quartet composé de Samuel Thézé : Clarinettes, Xavier Margogne : Guitare, Bastien Charlery : Accordéon et Stéphane Cozic : Contrebasse.
Créé en 2005, le groupe ne cesse d’évoluer et en 2017, toujours guidé par la flamme enthousiaste de son leader, Xaver Margogne, il enregistre son 4ème album ‘’La Fasciculation’’, qui a enthousiasmé le public des Cafés Jazz. En 2025, le quartet accompagné désormais de Bastien Charlery à l’accordéon sort son 6ème album ‘’Les Pantophiles ‘’, qui emmène la formation vers les hautes sphères d’un jazz fertile et sans œillères, l’œuvre de 4 musiciens au faîte de leur art, mariant comme rarement l’émotion, l’énergie et la virtuosité.Tout public
18 .
rue des Petites Boucheries Lavoir-Théâtre Georges Brassens Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 09 37 88 20
English :
Quartet featuring Samuel Thézé on clarinet, Xavier Margogne on guitar, Bastien Charlery on accordion and Stéphane Cozic on double bass.
Founded in 2005, the group continues to evolve, and in 2017, still guided by the enthusiastic flame of its leader, Xaver Margogne, it recorded its 4th album, La Fasciculation, which delighted audiences at Cafés Jazz. In 2025, the quartet, now accompanied by Bastien Charlery on accordion, released their 6th album, Les Pantophiles, which took the group to the heights of fertile, unadulterated jazz, the work of 4 musicians at the peak of their art, combining emotion, energy and virtuosity as rarely before.
German :
Quartett bestehend aus Samuel Thézé: Klarinetten, Xavier Margogne: Gitarre, Bastien Charlery: Akkordeon und Stéphane Cozic: Kontrabass.
Die 2005 gegründete Band entwickelt sich ständig weiter und nimmt 2017, immer noch geleitet von der enthusiastischen Flamme ihres Bandleaders Xaver Margogne, ihr viertes Album La Fasciculation auf, das das Publikum der Cafés Jazz begeistert hat. Im Jahr 2025 veröffentlichte das Quartett, das nun von Bastien Charlery am Akkordeon begleitet wird, sein 6. Album Les Pantophiles, das die Band in die höchsten Sphären eines fruchtbaren Jazz ohne Illusionen führt, das Werk von vier Musikern auf der Höhe ihrer Kunst, die wie selten zuvor Emotionen, Energie und Virtuosität miteinander verbinden.
Italiano :
Un quartetto composto da Samuel Thézé al clarinetto, Xavier Margogne alla chitarra, Bastien Charlery alla fisarmonica e Stéphane Cozic al contrabbasso.
Formatosi nel 2005, il gruppo è andato via via rafforzandosi e nel 2017, sempre guidato dall’entusiasmo del suo leader, Xaver Margogne, ha registrato il suo quarto album, La Fasciculation, che ha deliziato il pubblico dei Cafés Jazz. Nel 2025, il quartetto, ora accompagnato da Bastien Charlery alla fisarmonica, ha pubblicato il suo 6° album, Les Pantophiles, portando il gruppo alle vette di un jazz fertile e puro, opera di 4 musicisti all’apice della loro arte, che combinano emozione, energia e virtuosismo come raramente prima.
Espanol :
Un cuarteto formado por Samuel Thézé al clarinete, Xavier Margogne a la guitarra, Bastien Charlery al acordeón y Stéphane Cozic al contrabajo.
Formado en 2005, el grupo ha ido viento en popa y en 2017, aún guiado por el entusiasmo de su líder, Xaver Margogne, grabó su 4º álbum, La Fasciculation, que hizo las delicias del público de los Cafés Jazz. En 2025, el cuarteto, ahora acompañado por Bastien Charlery al acordeón, publica su 6º álbum, Les Pantophiles, que lleva al grupo a las alturas del jazz fértil y sin adulterar, la obra de 4 músicos en la cima de su arte, combinando emoción, energía y virtuosismo como pocas veces antes.
