Café Jazz rue des Petites Boucheries Épinal

Idiots utiles c’est un spectacle d’humour en chansons, ou un concert de chansons drôles, voire le mélange des deux.

Tous les deux comédiens, auteurs, compositeurs, interprètes, Manu Urbanet et Frédo Volovitch se sont réunis après avoir très souvent partagé les mêmes scènes avec leurs groupes respectifs. Quand l’un était Wriggles , l’autre était Joyeux Urbains , quand l’autre était Grand Rouquin Blanc , lui était Volo , juste avant que l’autre devienne Wriggles à son tour.

C’est la rencontre de deux copains qui chantent ensemble à un moment de leur carrière où ils sont persuadés que ce serait dommage de se prendre au sérieux.Tout public

English :

Idiots utiles is a show of humor in song, or a concert of funny songs, or a mixture of the two.

Both comedians, authors, composers and performers, Manu Urbanet and Frédo Volovitch got together after having often shared the same stages with their respective groups. When one was Wriggles , the other was Joyeux Urbains , when the other was Grand Rouquin Blanc , he was Volo , just before the other became Wriggles in his turn.

It’s the meeting of two friends who sing together at a time in their careers when they’re convinced that it would be a shame to take themselves too seriously.

German :

Idiots utiles ist eine humorvolle Show mit Liedern, ein Konzert mit lustigen Liedern oder sogar eine Mischung aus beidem.

Die beiden Schauspieler, Autoren, Komponisten und Interpreten Manu Urbanet und Frédo Volovitch haben sich zusammengefunden, nachdem sie mit ihren jeweiligen Gruppen sehr oft die gleichen Bühnen geteilt hatten. Als der eine Wriggles war, war der andere Joyeux Urbains , als der andere Grand Rouquin Blanc war, war er Volo , kurz bevor der andere seinerseits zu Wriggles wurde.

Es ist die Begegnung zweier Freunde, die an einem Punkt ihrer Karriere zusammen singen, an dem sie davon überzeugt sind, dass es schade wäre, sich selbst zu ernst zu nehmen.

Italiano :

Idiots utiles è uno spettacolo di umorismo in canzone, o un concerto di canzoni divertenti, o un misto dei due.

Entrambi comici, scrittori, compositori e interpreti, Manu Urbanet e Frédo Volovitch si sono riuniti dopo aver condiviso gli stessi palchi con i rispettivi gruppi. Quando uno era Wriggles , l’altro era Joyeux Urbains , quando l’altro era Grand Rouquin Blanc , era Volo , prima che l’altro diventasse a sua volta Wriggles .

È l’incontro di due amici che cantano insieme in un momento della loro carriera in cui sono convinti che sarebbe un peccato prendersi troppo sul serio.

Espanol :

Idiots utiles es un espectáculo de humor cantado, o un concierto de canciones divertidas, o una mezcla de ambos.

Ambos humoristas, autores, compositores e intérpretes, Manu Urbanet y Frédo Volovitch se reunieron después de haber compartido los mismos escenarios con sus respectivos grupos. Cuando uno era Wriggles , el otro era Joyeux Urbains , cuando el otro era Grand Rouquin Blanc , él era Volo , justo antes de que el otro se convirtiera a su vez en Wriggles .

Es el encuentro de dos amigos que cantan juntos en un momento de sus carreras en el que están convencidos de que sería una pena tomarse demasiado en serio a sí mismos.

