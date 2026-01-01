Café-Jeux Médiathèque Pierre Perrault Bourbon-Lancy
Café-Jeux Médiathèque Pierre Perrault Bourbon-Lancy vendredi 9 janvier 2026.
Café-Jeux
Médiathèque Pierre Perrault 36 Rue du Sénateur Turlier Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09 09:30:00
fin : 2026-04-03 11:30:00
Date(s) :
2026-01-09 2026-02-06 2026-03-13 2026-04-03 2026-05-07 2026-06-12
La Ville de Bourbon-Lancy et sa Médiathèque Pierre Perrault vous donnent rendez-vous une fois par mois pour un Café-Détente à la Médiathèque.
Au programme détente, jeux et partage autour d’un café, tout en découvrant la Médiathèque ! .
Médiathèque Pierre Perrault 36 Rue du Sénateur Turlier Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 09 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café-Jeux
L’événement Café-Jeux Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2025-12-29 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)