Café-jeux des familles Espace de vie sociale Ogeu-les-Bains

Espace de vie sociale 1 Rue des Écoles Ogeu-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-02-27
2026-02-27
Des jeux pour les enfants et un espace de partage pour les (grands) parents ! Espaces de jeux, parcours de motricité, ateliers thématiques, buvette… .
Espace de vie sociale 1 Rue des Écoles Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 86 13 32 contact@lessources.org
English : Café-jeux des familles
