Café jeux Escape game Petits d’Homme Guéret vendredi 31 octobre 2025.

Petits d’Homme 37 Grande Rue Guéret Creuse

Tarif : 2 – 2 – EUR

Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31

2025-10-31

En famille ou entre amis, venez tester des unlocks et autres jeux d’escape game.
Réservation conseillée.   .

Petits d’Homme 37 Grande Rue Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 67 01  petitsdhomme@orange.fr

