Café jeux Rue Général De Gaulle Laruns

Rue Général De Gaulle Médiathèque de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Que vous soyez novice ou joueur·euse expérimenté·e, venez jouer et découvrir les jeux coups de cœur des médiathécaires ! Des intemporels aux dernières nouveautés, il y en a pour tous les goûts, et tous les niveaux. Partagez des moments ludiques en famille, entre amis, entre enfants, entre adultes, autour d’un petit café. Ouvert à toutes et à tous, seul·e ou en groupe ! Pour tous les âges de 3 à 103 ans. .

