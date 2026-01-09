Café jeux Rue Général De Gaulle Laruns

Café jeux

Café jeux Rue Général De Gaulle Laruns samedi 21 février 2026.

Café jeux

Rue Général De Gaulle Médiathèque de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21

Date(s) :
2026-02-21

Que vous soyez novice ou joueur·euse expérimenté·e, venez jouer et découvrir les jeux coups de cœur des médiathécaires ! Des intemporels aux dernières nouveautés, il y en a pour tous les goûts, et tous les niveaux. Partagez des moments ludiques en famille, entre amis, entre enfants, entre adultes, autour d’un petit café. Ouvert à toutes et à tous, seul·e ou en groupe ! Pour tous les âges de 3 à 103 ans.   .

Rue Général De Gaulle Médiathèque de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 57 66 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café jeux

L’événement Café jeux Laruns a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées