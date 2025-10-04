Café-jeux Médiathèque Communautaire De Pierrefort Pierrefort
Café-jeux Médiathèque Communautaire De Pierrefort Pierrefort samedi 4 octobre 2025.
Café-jeux Samedi 4 octobre, 09h00 Médiathèque Communautaire De Pierrefort Cantal
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T12:00:00
Fin : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T12:00:00
Venez nous rencontrer autour d’un café-jeux tout public et profiter de la matinée à la médiathèque
Médiathèque Communautaire De Pierrefort 1 Rue du Carreau 15230 Pierrefort Pierrefort 15230 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0481915092 https://mediatheques-sfco.c3rb.org/
Venez nous rencontrer autour d’un café-jeux tout public et profiter de la matinée à la médiathèque
Médiathèque Pierrefort