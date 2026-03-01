Café Joyeux Les P’tites Pommes Clères

Café Joyeux

Début : 2026-03-16 08:30:00

fin : 2026-04-13 10:00:00

2026-03-16 2026-03-23 2026-03-30 2026-04-06 2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27 2026-05-04

L’association Avenirs Joyeux et le restaurant Les P’tites Pommes vous accueillent à leur rendez-vous hebdomadaire le Café Joyeux !

Commencez la semaine avec le sourire et venez partager vos expériences de vie, vos histoires et votre bonne humeur autour d’un café tous les lundis matins à la crêperie Les P’tites Pommes de Clères.

L’association Avenirs Joyeux vous attend avec le sourire ! .

Les P’tites Pommes 118 Rue du Comté de Béarn Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 01 70 41 yogadurire76@hotmail.com

