Café kiosque _ Goûter d’automne Benenova Nantes

Café kiosque _ Goûter d’automne Vendredi 24 octobre, 15h30 Benenova Loire-Atlantique

Début : 2025-10-24T15:30:00 – 2025-10-24T17:00:00

Fin : 2025-10-24T15:30:00 – 2025-10-24T17:00:00

Venez pour un temps de rencontre et d’échange autour d’un café/goûter !

On se retrouve au coin de la rue André Gide (repli dans les locaux de Benenova en cas de pluie).

Benenova 1 rue André Gide 44300 Nantes

L’équipe de Benenova vous accueille pour un temps de rencontre convivial. café rencontre