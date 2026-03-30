Café Kiosque Benenova Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 11:30 – 12:30

Gratuit : oui Tout public

Venez pour un café,un chocolat chaud du thé et de quoi vous régaler.C’est un temps pour se rencontrer, discuter, jouer ou juste se poser!Vous pourrez y trouver les infos du quartier et nos proposition d’actions de bénévolat.

Benenova Nantes 44300

https://www.benenova.fr/missions/?antenne=Nantes



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