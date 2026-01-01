Café kiosque_Goûter d’hiver Petite place de la fantaisie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-30 15:30 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

Venez pour un café,un chocolat chaud du thé et de quoi vous régaler.C’est un temps pour se rencontrer, discuter, jouer ou juste se poser!Vous pourrez y trouver les infos du quartier et nos proposition d’actions de bénévolat.https://www.benenova.fr/missions/?antenne=Nantes

Petite place de la fantaisie Nantes 44300

0982428024



