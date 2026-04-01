Berg-sur-Moselle

Café Klatsch

2 Allée de la Vienne Berg-sur-Moselle Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-04-28 14:00:00

fin : 2026-05-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-28 2026-05-12 2026-05-26 2026-06-09 2026-06-23 2026-07-07

Café Klatsch à Berg-Sur-Moselle !

Pour tous les fans de jeux de société, belote, et scrabble.Tout public

0 .

2 Allée de la Vienne Berg-sur-Moselle 57570 Moselle Grand Est +33 6 20 30 05 34 automnale.berg@laposte.net

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English :

Café Klatsch in Berg-Sur-Moselle!

For all fans of board games, belote and scrabble.

L’événement Café Klatsch Berg-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-04-20 par OT CATTENOM ET ENVIRONS