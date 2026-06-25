Roussy-le-Village

Café Klatsch

18 Rue Neuve Roussy-le-Village Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 14:30:00

fin : 2026-07-03 15:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Le CCAS de Roussy le Village vous convie à son traditionnel café klatsch !

Ce moment convivial sera l’occasion de se retrouver, d’échanger et de partager un agréable après-midi ensemble, avec la possibilité de participer à des jeux de société, le tout accompagné de douceurs.Tout public

0 .

18 Rue Neuve Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 83 61 15 roussy.le.village@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The CCAS of Roussy-le-Village invites you to its traditional coffee get-together!

This friendly gathering will be a chance to get together, chat, and enjoy a pleasant afternoon together, with the opportunity to play board games, all while enjoying some treats.

L’événement Café Klatsch Roussy-le-Village a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CATTENOM ET ENVIRONS